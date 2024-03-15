После публикации Кенсингтонским дворцом фото Кейт Миддлтон с тремя детьми ко Дню матери, где особо внимательные насчитали 16 изменений с помощью редактирования, и последовавшего после нее скандала принцесса Уэльская взяла на себя вину. Она обратилась к поклонникам и объяснила, что иногда экспериментирует с монтажом. Королевская особа принесла свои извинения.

Обозреватель Daily Mail считает, что принцесса осознанно вызвалась отвечать за фиаско с фото, хотя ситуацию можно было предотвратить еще до обнародования снимка.

«Было неправильно, что Кэтрин была "брошена под автобус" таким образом. За фотографии, выпущенные Кенсингтонским дворцом, отвечают щедро оплачиваемые эксперты по связям с общественностью, кто бы ни держал камеру. Они должны были взять на себя вину. Их министр по связям с общественностью Ли Томпсон, назначенный с большой помпой в 2022 году, призван стать экспертом в области связей с общественностью. Почему этот предполагаемый пиарщик, который ранее работал на американскую телегруппу NBC, позволил Кэтрин высказать свою личную вину, а не сделать заявление из Кенсингтонского дворца?» – спрашивает он.

По словам эксперта, и Томпсон, и другие высокопоставленные чиновники больше заинтересованы в том, чтобы не запятнать свою репутацию, чем в защите будущей королевы, пока она восстанавливается после серьезной операции.

Объясняя, почему же Кейт взяла на себя вину, Томпсон вспомнил историю, когда в 2012 году медсестра больницы Эдуарда VII в Мэрилебоне (Лондон), где находилась жена принца Уильяма, Хасинта Салданья покончила с собой через несколько дней после того, как попалась на розыгрыш двух австралийских радио-диджеев, выдававших себя за королеву и принца Чарльза.