Астрологи назвали самые нестабильные и опасные годы для каждого знака Зодиака

Дева

Дев ждут быстрые подъемы и спады в 17, 22, 24, 33, 44 и 48 лет. Больше всего препятствий будет связано со сферами самореализаций и финансами. После 55 лет многие представители этого знака Зодиака взойдут на пьедестал своих достижений.

Весы

Важными периодами для Весов станут годы 17, 24, 33, 40 и 48 лет. В это время многие переосмыслят свою жизнь и будут стараться перейти на другие уровни взаимодействия с окружающими.

Скорпион

В жизни Скорпионов произойдут судьбоносные перемены в 25, 34, 45 и 60 лет. В это время будут происходить внутренние битвы и сложные испытания. В это время необходимо научиться справляться со своими внутренними демонами и обрести гармонию с собой.

Стрелец

Стрельцам необходимо пройти несколько жизненных уроков в 19, 33, 37, 39 и 50 лет. В это время важно подготовиться к испытаниям и извлекать уроки из произошедшего.

Козерог

Важные периоды в жизни Козерогов будут связаны с детством и глубокой зрелостью. Представители этого знака Зодиака будут сталкиваться с уроками судьбы в 8, 11, 15, 47, 51, 55, 61 и 79 лет. В другие годы в основном жизнь Козерогов будет стабильной и предсказуемой.

Водолей

Водолеев ждут судьбоносные встречи и события в 12, 22, 24, 32, 48 и 50 лет. Необходимо соблюдать такт и дисциплину, и тогда можно будет справиться с вызовами, которые принесет судьба.

Рыбы

В жизни Рыб могут произойти глобальные изменения в возрасте в 13, 15, 25, 30 и 37 лет. Важно проявить себя, не бездействовать и справляться с вызовами в это время.