Сыры камамбер и бри могут исчезнуть навсегда

Отмечается, что массовое производство за последние десятилетия практически привело к вымиранию грибковых культур.

Под угрозой оказались камамбер, бри, а также голубые сыры. Генетическое разнообразие плесени этих сортов сократилось до критического уровня.

Сейчас камамбер и бри производят благодаря штамму Penicillium camemberti, который не только быстро разрастался, но и придавал сыру белый оттенок. В настоящее время это единственный сорт, который используют для приготовления бри и камамбера.

Генетическое разнообразие плесени сократилось до критического уровня. Единственный способ решить проблему - введение новых генов. По мнению профессора биологического факультета Университета Тафтса Бенджамина Вулфа, замена штамма плесени может дать неожиданный эффект и вместо «вкусной гнили» придать продукту «вкус заплесневелого подвала», цитирует ученого The Washington Post.

Такое решение спасет производство сыра, однако готовый продукт при этом может отойти от «золотого стандарта». Покупателям придется привыкать к новому вкусу, цвету и текстуре.