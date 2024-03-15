Инженеры – любители и «самокатные деревья»: на улицы городов Эстонии вернулись электросамокаты

На фотографии, опубликованной на Reddit, изображены три печальных скутера, лежащие в районе Супилинн в Тарту, которые были разобраны на части. В комментариях высказываются предположения, что это не просто шпана, а воры. «Крышки с днища сняли, чтобы достать аккумуляторы», - говорит один из пользователей.