Электросамокаты снова появились на улицах городов, а вместе с ними и всевозможные курьезы. В то время как несколько двухколесных машин оказались на вершине дерева, в Тарту кто-то решил разбирать самокаты Bolt на запчасти, пишет Elu24.
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Инженеры – любители и «самокатные деревья»: на улицы городов Эстонии вернулись электросамокаты
На фотографии, опубликованной на Reddit, изображены три печальных скутера, лежащие в районе Супилинн в Тарту, которые были разобраны на части. В комментариях высказываются предположения, что это не просто шпана, а воры. «Крышки с днища сняли, чтобы достать аккумуляторы», - говорит один из пользователей.