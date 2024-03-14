«Было приглашено более 30 человек, заказаны музыканты...»: тартуский ресторан отменил бронирование за несколько дней до большого праздника

В прошлую субботу, 9 марта, для Маргуса и его жены Рут был особенный день - 50-летие Рут. По этому случаю было приглашено более 30 человек, заказаны музыканты, ведущий и специальный гость. Но всего за несколько дней до знаменательного события семья запаниковала, когда ресторан, в котором должен был состояться день рождения, внезапно отменил заказ.