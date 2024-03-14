«Мы начали планировать юбилей супруги за несколько месяцев», - рассказывает Маргус из Тарту. Однако за несколько дней до торжества празднование дня рождения приняло неожиданный оборот, когда ресторан отеля Raadimõisa просто отменил бронирование. «Это была человеческая ошибка», - говорит менеджер отеля и ресторана Raadimõisa.
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«Было приглашено более 30 человек, заказаны музыканты...»: тартуский ресторан отменил бронирование за несколько дней до большого праздника
В прошлую субботу, 9 марта, для Маргуса и его жены Рут был особенный день - 50-летие Рут. По этому случаю было приглашено более 30 человек, заказаны музыканты, ведущий и специальный гость. Но всего за несколько дней до знаменательного события семья запаниковала, когда ресторан, в котором должен был состояться день рождения, внезапно отменил заказ.