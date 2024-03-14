«Тяжелые моменты»: известная американская актриса впервые рассказала об удалении молочных желез

Хирургическое вмешательство понадобилась 43-летней актрисе для того, чтобы устранить агрессивную форму рака груди.

Известно, что актриса в прошлом году сделала тест на наличие генов рака. Тогда она получила отрицательный результат, однако врач настаивал на дополнительных обследованиях.

«У меня диагностировали рак груди. За последние десять месяцев я перенесла четыре операции, столько дней провела в постели, что даже не могу сосчитать. Я узнала о раке, его лечении и гормонах больше, чем когда-либо могла себе представить. Я держала в тайне диагноз, чтобы люди не видели мое беспокойство и больничные халаты», - написала Оливия у себя в Instagram и опубликовала фото с больницы.

Она также отметила, что было трудно об этом рассказать всем, но считает, что ее пример может помочь другим женщинам.

«Я позволяю людям следить за собой, когда есть силы, когда я могу одеться и выйти из дома, когда я могу погулять с сыном в парке. Мне нужно было перевести дух и пройти через самые тяжелые моменты, прежде чем поделиться», - добавила Манн.

Оливия замужем за комиком Джоном Малейни. Вместе пара воспитывает 3-летнего сына Малколма Хиепа.