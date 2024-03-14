Весна началась с больших перемен для Сильвии Ильвес, которая переехала из своей квартиры с колоритной историей в новый дом, который, хотя и немного меньше, радует музыканта и ее семью. Однако весь ее гардероб не поместился в новом помещении, поэтому она выставила некоторые свои платья, в том числе свадебное, на продажу на блошином рынке Сарапуу. «Это свадебное платье - самое дорогое», - говорит Ильвес.
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«Планировала выйти замуж, но...» Сильвия Ильвес выставила на продажу свое свадебное платье
Сильвия Ильвес опубликовала в Instagram пост, в котором сообщила, что выставила на продажу несколько привлекательных платьев на блошином рынке. «Прилетайте на блошиный рынок Сарапуу в Таллинне, потому что я выставила на продажу свои потрясающие платья для выступлений и свадебные платья», - пишет Сильвия Ильвес в Instagram. «На стенде 279 вы найдете творения Лийны Штейн, Катрин Виирпалу, Герли А. Шантель и многих других», - добавляет она. Большинство нарядов размера S.