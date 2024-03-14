«Планировала выйти замуж, но...» Сильвия Ильвес выставила на продажу свое свадебное платье

Сильвия Ильвес опубликовала в Instagram пост, в котором сообщила, что выставила на продажу несколько привлекательных платьев на блошином рынке. «Прилетайте на блошиный рынок Сарапуу в Таллинне, потому что я выставила на продажу свои потрясающие платья для выступлений и свадебные платья», - пишет Сильвия Ильвес в Instagram. «На стенде 279 вы найдете творения Лийны Штейн, Катрин Виирпалу, Герли А. Шантель и многих других», - добавляет она. Большинство нарядов размера S.

Сильвия Ильвес рассказала Elu24, что причины, по которым она выставила на продажу некоторые предметы своего гардероба, были разными. «Я поняла, что у меня слишком много одежды», - говорит она. «Некоторые платья слишком малы, а в некоторых не удобно играть на виолончели. Жалко отдавать белое платье Лийны Штейн. Если бы оно не было белым, я бы его оставила, но сейчас оно похоже на свадебное платье. Это самое дорогое платье. Лет десять назад оно стоило 1900. Я продала его за 600. Я использовала его только для одной фотосессии», - рассказывает Elu24 Ильвес. «Это свадебное платье в стиле фламенко. Такое красивое, вообще не мнется», - говорит Ильвес. «Это второе свадебное платье, которое я надеваю. Я планировала выйти замуж за отца моего четвертого ребенка, но эти планы сорвались».