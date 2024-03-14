Самый низкий врач в мире: как мужчине ростом 91 см удалось стать медиком

Ганеш был разочарован этим отказом, но не собирался отказываться от своей мечты. С помощью директора школы он обратился к окружному коллектору, затем к министру образования штата и даже постучался в дверь Верховного суда Гуджарата. Ни одна из его попыток не увенчалась успехом, но он отказывался сдаваться. Его дело дошло до Верховного суда Индии, и справедливость наконец-то восторжествовала.

В 2018 году высшая судебная инстанция Индии предоставила Ганешу право поступить в магистратуру бизнес-школы, что он и сделал в следующем году. Недавно он завершил обучение и работает интерном в больнице Sir-T в Бхавнагаре, где учится по программе магистерской подготовки.

«Три года назад я был очень разочарован, но отказался принять их вердикт. Сейчас я очень счастлив, что добился справедливости от Верховного Суда, – сказал Ганеш три года назад. - Сейчас я на пути к осуществлению мечты, которую я питал с детства. Я знаю, что я не такой, как все, но я хочу жить полноценной жизнью, как другие люди, и чтобы мои родители гордились мной».

Доктор Ганеш Бараия все еще сталкивается с дискриминацией, поскольку многие его пациенты неохотно открываются ему из-за его роста, но как только они видят, что он знает свое дело, им становится легче. Однако это то, с чем другим врачам не приходится сталкиваться каждый день.

«Каждый раз, когда пациенты видят меня, они сначала немного напуганы, но потом принимают меня, и я также принимаю их первоначальное поведение. Они обращаются со мной приветливо и позитивно. Они тоже становятся счастливыми», - сказал он.

Хотя мужчина еще не попал в Книгу рекордов Гиннеса, Ганеша называют самым низким врачом в мире, и он гордится этим званием, поскольку оно свидетельствует о трудностях, которые ему пришлось преодолеть, чтобы его получить.