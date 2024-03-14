«Испытание даже для нашей команды»: весенняя Таллиннская неделя моды удивит новой площадкой

Этой весной TFW представит на сцене свежие сезонные модные тенденции и вневременную дизайнерскую одежду от признанных модельеров и любимых отечественных брендов.

В этом году TFW удивит всех поклонников моды новым местом проведения – отелем и водным центром Kalev Spa с многолетней историей. В 1960-е годы легендарный Велло Орумец исполнил перед Калеви Уюла песню «Kui könnib mannekeen...», которая полюбилась многим эстонцам. Пусть она прозвучит посреди воды!

Главный организатор TFW Ану Кикас рассказала, что с 2007 года, когда неделя моды стартовала, то проходила в совершенно особенных местах. «Начиная с кинотеатра Сыпрус, где вся закулиса находилась на лестнице двух этажей. Мы также пытались разместиться в разных зданиях Теллискиви, проходили в туннеле Балти Яамы и на парковке квартала Лютери. Раньше мы были экстремалами, но проход над водой – испытание даже для нашей команды», – добавляет Кикас.

Kalev Ujula, построенный в 1960-х годах, был предшественником водного центра Kalev Spa, места проведения весенней Таллиннской недели моды. Один из самых выдающихся комплексов бассейнов своего времени с 50-метровым бассейном был спроектирован ведущим архитектором того времени Уно Тёлпусом в 1950-х годах. Окончательно строительство бассейна было завершено в 1965 году, и сразу после его открытия стал ценным местом, где проводилось несколько важных международных соревнований по плаванию. В 2005 году началась реконструкция бассейна в современный центр отдыха и досуга, а в начале 2006 года открылся обновленный водный центр.

Таллиннскую неделю моды представляют компании Freixenet, Absolut, Fazer, Lavazza и RGB Baltic. Postimees Naine – информационный партнер Таллиннской недели моды.

Tallinn Fashion Week 2024 весна. Фото: Tallinn Fashion Week