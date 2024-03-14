Руководитель отделения полиции Пыхья-Таллинна говорит, что этим делом займется участковый, после чего будет принято решение о том, как поступить с бандой, потревожившей мальчиков, пишет Elu24.
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В таллиннском парке банда подростков угрозами вымогает деньги: ребенок был в панике и плакал
В прошлую субботу 10-летний сын жительницы Таллинна Алены отправился в парк Каламая, чтобы поиграть с друзьями. В какой-то момент в парк пришла группа из примерно десяти мальчиков. «Они сказали: "Отдай деньги или получишь в глаз"», - вспоминает Алена, как сын описывал ей ситуацию. По его словам, мальчикам, которые им угрожали, было примерно 12-15 лет.