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В таллиннском парке банда подростков угрозами вымогает деньги: ребенок был в панике и плакал

Кетлин Крузе
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Фото: Sander Ilvest

Руководитель отделения полиции Пыхья-Таллинна говорит, что этим делом займется участковый, после чего будет принято решение о том, как поступить с бандой, потревожившей мальчиков, пишет Elu24.

В прошлую субботу 10-летний сын жительницы Таллинна Алены отправился в парк Каламая, чтобы поиграть с друзьями. В какой-то момент в парк пришла группа из примерно десяти мальчиков. «Они сказали: "Отдай деньги или получишь в глаз"», - вспоминает Алена, как сын описывал ей ситуацию. По его словам, мальчикам, которые им угрожали, было примерно 12-15 лет.

«У моего сына было всего 50 центов, он их отдал и умчался на самокате... Другого мальчика тоже держали, так он мне сказал», - рассказывает Алена. «Мой сын был в жуткой панике, когда позвонил мне».

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