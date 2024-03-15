Туристов предупредили о странном законе в Таиланде: можно сесть за решетку на десять лет

Известный как «Закон об игральных картах», действующий с 1935 года, запрещает иметь более 120 игральных карт. В нем говорится, что если ваша колода карт, превышающая двойной размер, не была зарегистрирована в государственном департаменте, вам грозит до 10 лет за решеткой, пишет TSN.

В Таиланде действует строгое антигемблинговое законодательство, почти все формы азартных игр запрещены как средство борьбы с коррупцией и преступностью.

Гэвин Лапидус, директор туристического агентства eShores, сказал: «Очень важно, чтобы путешественники были осведомлены с местными законами и обычаями, поскольку правила в странах назначения могут сильно отличаться от их собственных. Хотя некоторые законы в разных странах мира могут показаться нам странными, очень важно проверять каждую страну назначения перед поездкой. В некоторых странах часто существуют ограничения на лекарства, которые можно ввозить в страну, уникальные правила вождения, различные указания по поводу гендера и сексуальности, а также множество других местных правил. Две важнейшие вещи – это провести заранее исследование и уважать местные законы и обычаи».

В 2016 году в тайском курортном городе Паттайя арестовали группу пожилых игроков в бридж. 32 иностранцев были пойманы во время рейда по борьбе с азартными играми, когда они играли незарегистрированными картами.