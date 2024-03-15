Король Карл III ищет нового шеф-повара: какие требования к кандидату

По информации журналистов, на эту роль требуется кто-то, кто сможет приготовить еду, достойную короля, но есть одна загвоздка: претендент должен любить путешествовать.

Новый шеф-повар будет работать в основном в Букингемском дворце, главной лондонской базе короля, но должен быть готов к переезду и в другие резиденции, такие как Балморал и Холирудский дворец в Шотландии.

Согласно объявлению, новому сотруднику будет предложено жилье, «за которое предусмотрена корректировка заработной платы», а также обеспечено все необходимое питание. У него будет пятидневная рабочая неделя.

В объявлении также говорится: «Успешный кандидат присоединится к опытной и сплоченной команде, которая будет работать вместе с талантливыми коллегами над созданием разнообразных кухонь по самым высоким стандартам. Вы будете работать с качественными ингредиентами и отвечать за ежедневное приготовление и подачу еды королевскому двору и персоналу».

Новый шеф-повар должен «помогать в приготовлении блюд на всех участках кухни, королевских обедов и специальных функций по самым высоким стандартам» и «поддерживать старших поваров в создании сезонных меню с использованием продуктов из местных поместий». Им также придется «по мере необходимости путешествовать в другие места, обеспечивая соблюдение единых стандартов в каждом месте жительства».

Что касается опыта, то в рекламе говорится, что идеальный шеф-повар должен иметь опыт работы в 5-звездочном/премиум-кейтеринге, а также опыт работы как в сфере общественного питания, так и в классической французской кухне. С новым шеф-поваром будет заключен постоянный контракт. Крайний срок подачи заявки на должность - 1 апреля.