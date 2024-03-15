Жители Эстонии любят иногда отвлечься от будничной суеты в одном из спа-отелей нашей страны. Но далеко не все знают, что многие спа предоставляют постояльцам возможность пользоваться услугами водного центра и после выселения из номера.
В день отъезда из спа-отелей Эстонии за вами остается право пользоваться их водным центром: так ли это на самом деле?
Конечно, нельзя утверждать, что все без исключения любят отдыхать в общественных спа-центрах, но судя по заполняемости водных зон при отелях, любителей такого досуга довольно много.
Представьте, вы провели длинные выходные вдали от дома - в отеле, в котором есть спа. Но возвращение к реальности хочется отодвинут, и в день выселения насладиться напоследок теплым джакузи, массажем в воде, да и просто поплавать. В таком случае всегда стоит уточнить на стойке регистрации, можете ли вы и после check out пользоваться водным центром.
Мы поинтересовались у популярных спа-отелей Эстонии, есть ли у них такая возможность.
Специалист по маркетингу Tervis Spa Group Лийна Шён сказала, что в день отъезда клиенты могут бесплатно посетить водный центр Tervise Paradiis в Пярну один раз, предъявив на стойке регистрации кейхолдер (картонный конверт, в котором постояльцам выдают ключ-карту от номера отеля). В водном центре действуют одинаковые правила для всех клиентов.
Эрки Алас, специалист по маркетингу Viimsi SPA, расположенного рядом с Таллинном, говорит, что в их отеле клиенты, забронировавшие пакет проживания с входом в аквапарк Atlantis H2O, могут попасть в аквапарк и после выселения из номера и находиться там до 15:00. «Выезд из отеля должен быть не позднее 12:00. Также следует помнить о времени работы аквапарка Atlantis H2O, которое можно найти на нашем сайте», - объясняет Алас.
Кроме того, по его словам, за дополнительную плату возможна поздняя регистрация отъезда, если это позволяет заполненность отеля.
Представитель Toila SPA Hotell Лийна Юхтов отметила, что посещение спа-центра бесплатно для постояльцев до отъезда. После check out придется заплатить полную стоимость за пользование водным центром.
«В GOSPA пользование спа-центром неограниченно в течение всего периода пребывания, включая день отъезда до момента выселения гостя», - сказала исполнительный директор отеля GOSPA на Саарема Пирет Трей.
Руководитель отдела продаж и маркетинга отеля Noorus SPA в Нарвы-Йыэсуу Игорь Шустров рассказал, что если гости сразу после check out желают вновь посетить спа, сотрудники с радостью предоставляют им эту возможность на два-три часа.