В день отъезда из спа-отелей Эстонии за вами остается право пользоваться их водным центром: так ли это на самом деле?

Конечно, нельзя утверждать, что все без исключения любят отдыхать в общественных спа-центрах, но судя по заполняемости водных зон при отелях, любителей такого досуга довольно много.

Представьте, вы провели длинные выходные вдали от дома - в отеле, в котором есть спа. Но возвращение к реальности хочется отодвинут, и в день выселения насладиться напоследок теплым джакузи, массажем в воде, да и просто поплавать. В таком случае всегда стоит уточнить на стойке регистрации, можете ли вы и после check out пользоваться водным центром.

Мы поинтересовались у популярных спа-отелей Эстонии, есть ли у них такая возможность.

Спа-отель Tervise Paradiis. Фото: Mailiis Ollino

Специалист по маркетингу Tervis Spa Group Лийна Шён сказала, что в день отъезда клиенты могут бесплатно посетить водный центр Tervise Paradiis в Пярну один раз, предъявив на стойке регистрации кейхолдер (картонный конверт, в котором постояльцам выдают ключ-карту от номера отеля). В водном центре действуют одинаковые правила для всех клиентов.

Аквапарк Atlantis H2O в Виймси. Фото: Liis Treimann