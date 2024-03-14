ОТЛИЧНЫЙ ПРИМЕР ⟩ Эстонский редактор рассказала, что помогло ей бросить вредную привычку

Продюсер и журналист Криста Ленсин поделилась, что в ее жизни случилось много нового. «Эта весна принесла мне всевозможные новые перемены, и эти перемены для меня такие приятные и совершенно неожиданно, а еще и очень полезные», – говорит Ленсин. «Я больше не курю», – говорит она.

Прошло 20 лет с тех пор, как Ленсин начал курить. «Уже четыре неделю, как я не курю», – говорит она. Как ей удалось бросить курить? Все, что Кристе говорили о чувстве благополучия и приливе энергии, которое приходит с отказом от курения, оказалось правдой.

Ленсин считает, что курение вызывает сильную зависимость, как и в случае с другими зависимостями. Сначала вам придется признать свою зависимость самому себе, и тогда все будет проще. «Если бы я знала, что это будет так легко, я бы уже давно это сделала», – говорит она.

Передача «Mis uudist?» Фото: Эрик Прозес

Удивительный Эш

У Кристы поделилась еще одной новостью. Год назад женщина пережила потерю собаки, что стало тяжелым ударом для неё, но этой весной у нее появился новый питомец.

«Его поведение и характер лишили нас дара речи», – говорит Криста. «Собаки этой породы используют для охоты на зверя в Испании, они бегают со скоростью около 72 км/ч. Собаки бегают грациозно и красиво, но когда они перестают быть нужны для охоты, их уничтожают особо жестоким способом. Ежегодно убивают 60 000 – 100 000 красивых чистокровных борзых», – раскрывает она поразительный факт.

У Ленсин нет ничего, кроме слов похвалы в адрес породы испанского гальго. «Эта порода прекрасна, ведет себя элегантно и очень умна. Он больше похож на компаньона», – говорит она. «Мы не спасли пса, но он пришел нам на помощь. Сегодня я свободна от курения. Я хожу в десятки раз больше. Я не сижу утром на балконе и не курю, а уже прогуливаюсь в это время где-то в лесу», – говорит Ленсин о приятных переменах в жизни.