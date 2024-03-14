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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Стали известны номинанты на премию Эстонского кино и телевидения

Анналийза Кёсс Ээро Вабамяги
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Сегодня стали известны номинанты на премию Эстонского кино и телевидения (EFTA) 2024 года. Смотрите в галерее, кто присутствовал в Coca-Cola Plaza на объявлении претендентов!

12 апреля в концертном зале Alexela в восьмой раз пройдет церемония вручения Эстонской премии кино и телевидения, организованная Эстонским институтом кино. На церемонии будет вручена 31 награда: 16 в категории кино и 15 в категории телевидения.

Цель Эстонская премия кино и телевидения - отметить профессионалов в области кинематографии и телевидения и дать возможность зрителям поближе познакомиться с теми, кто часто остается за кадром.

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