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Автор «поддельного» фото Кейт Миддлтон прокомментировал обвинения

Limon.ee
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Кейт Миддлтон.
Кейт Миддлтон. Фото: FRANK AUGSTEIN/AP

В Сети продолжают обсуждать «загадочное исчезновение» Кейт Миддлтон после перенесенной операции на брюшной полости. На этот раз предметом обсуждения стало фото принцессы Уэльской, сделанное папарацци, пишет NV Life.

В понедельник, 11 марта, Миддлтон, которая восстанавливается после операции на брюшной полости с января, присоединилась к своему мужу принцу Уильяму в автомобильной поездке, когда пару сфотографировали на заднем сиденье Range Rover, выезжающего из Виндзорского замка.

В Сети некоторые пользователи назвали фото «подделкой», утверждая, что на заднем плане «не совпадают кирпичи», а прическа Миддлтон похожа на ту, с которой она появлялась на памятных мероприятиях в связи со 100-летием начала битвы на Сомме. Кроме того, на снимке Миддлтон прячет лицо, что также стало поводом для обсуждений в соцсетях.

На фоне этих спекуляций автор снимка, работающий на агентство Goff Photos, которое запечатлело Уильяма и Кейт в Range Rover, сообщил E! News, что фото были «обрезаны и осветлены», но «ничего не обработано».

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