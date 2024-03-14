Автор «поддельного» фото Кейт Миддлтон прокомментировал обвинения

В понедельник, 11 марта, Миддлтон , которая восстанавливается после операции на брюшной полости с января, присоединилась к своему мужу принцу Уильяму в автомобильной поездке, когда пару сфотографировали на заднем сиденье Range Rover, выезжающего из Виндзорского замка.

В Сети некоторые пользователи назвали фото «подделкой», утверждая, что на заднем плане «не совпадают кирпичи», а прическа Миддлтон похожа на ту, с которой она появлялась на памятных мероприятиях в связи со 100-летием начала битвы на Сомме. Кроме того, на снимке Миддлтон прячет лицо, что также стало поводом для обсуждений в соцсетях.