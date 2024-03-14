В Сети продолжают обсуждать «загадочное исчезновение» Кейт Миддлтон после перенесенной операции на брюшной полости. На этот раз предметом обсуждения стало фото принцессы Уэльской, сделанное папарацци, пишет NV Life.
Автор «поддельного» фото Кейт Миддлтон прокомментировал обвинения
В понедельник, 11 марта, Миддлтон, которая восстанавливается после операции на брюшной полости с января, присоединилась к своему мужу принцу Уильяму в автомобильной поездке, когда пару сфотографировали на заднем сиденье Range Rover, выезжающего из Виндзорского замка.
В Сети некоторые пользователи назвали фото «подделкой», утверждая, что на заднем плане «не совпадают кирпичи», а прическа Миддлтон похожа на ту, с которой она появлялась на памятных мероприятиях в связи со 100-летием начала битвы на Сомме. Кроме того, на снимке Миддлтон прячет лицо, что также стало поводом для обсуждений в соцсетях.
На фоне этих спекуляций автор снимка, работающий на агентство Goff Photos, которое запечатлело Уильяма и Кейт в Range Rover, сообщил E! News, что фото были «обрезаны и осветлены», но «ничего не обработано».