ФОТО ⟩ «Он просто сходит с ума от нее!» Бывшая лучшая подруга Насти Каменских может быть новой девушкой Потапа

По его словам, эта девушка была подружкой Каменских долгое время. Якобы именно из-за нее в отношениях Насти и Потапа произошла трещина, которая привела к вероятному расторжению брака.

«Настя не могла простить Потапу измену с очень-очень близким человеком. Потом начали спрашивать люди: А почему Настя прекратила свое общение с Анной Андрийчук? (это бывшая жена певца Позитива). Анна длительное время была одной из лучших подруг Каменских. Теперь можете составить 2+2», - сказал Богдан на своем ҮоuТube-канале.

По словам блогера, Потап сильно полюбил Анну, а Каменских не может с этим смириться.

«Я не знаю, в каком теплом контакте находился Потап с Аней, но он просто сходит с ума от нее. Его мысли только о ней. Он не может ее отпустить даже на сегодняшний день. И Настю это сильно тригерит», - добавил Беспалов.