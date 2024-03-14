90-летнего режиссера Романа Полански будут судить по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней

Предполагаемая жертва рассказала, что режиссер изнасиловал ее в 1973 году, когда ей еще не было 18 лет. По словам женщины, они познакомились с Полански на вечеринке, а спустя несколько месяцев он пригласил ее на ужин, зная, что она несовершеннолетняя. В течение вечера режиссер якобы угощал ее алкоголем, а затем привел в свой дом в Лос-Анджелесе.

В заявлении женщина также указала, что помнит, как проснулась в постели Полански, и он заявил, что хотел бы вступить с ней в интимную связь. На его предложение она ответила отказом, но режиссер проигнорировал ее просьбы. После этого Полански отвез ее домой, и больше она его не видела.

Женщина впервые выступила с обвинениями против Полански в 2017 году, но заявление подала только в прошлом году, после того, как внесли изменения в законодательство Калифорнии об увеличении срока для подачи исков.

«Мне потребовалось очень много времени, чтобы решиться подать этот иск против мистера Полански, но в конце концов я приняла это решение. Я хочу подать иск, чтобы добиться справедливости, и Полански понес ответственность», - сказала женщина.

Это не первый иск, выдвинутый против режиссера. В 1977 году 13-летняя Саманта Геймер обвиняла Полански в сексуальном насилии. В суде девушка рассказала, что кинодеятель под предлогом съемки для глянца пригласил ее в дом актера Джека Николсона, где налил ей шампанское и дал наркотики, после чего изнасиловал.

90-летний Полански уже несколько десятилетий скрывается от правосудия в США, поскольку бежал из страны, чтобы обойти приговор по этому делу. Еще одной его жертвой была художница Марианна Барнард. Женщина заявила, что Роман Полански якобы надругался над ней, когда ей было 10 лет. Сам режиссер тогда опровергал все обвинения.

Полански - лауреат премий «Оскар», «Сезар», «Золотой глобус», BAFTA, а также обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля, «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля. Самые известные его фильмы: «Пианист», «Макбет» и «Ребенок Розмари».