Подруга Кейт Миддлтон рассказала, как чувствует себя принцесса после скандала с семейной фотографией

Ничего не предвещало беды, но внезапно милая фотография переросла в настоящий скандал: пользователи Сети уличили принцессу в фотошопе, а крупным фотобанкам впоследствии пришлось удалить снимок. Кейт позднее извинилась перед поклонниками, признавшись, что немного увлеклась редактором как простой фотолюбитель.

Кейт Миддлтон с детьми. Фото: George Rogers/SIPA

Однако шумиха не улеглась. Мировые таблоиды продолжают обсуждать каждую деталь злосчастного снимка, выстраивая целые теории заговора на этот счет. А некоторые королевские эксперты видят в этом небольшом провале даже путь возвращения принца Гарри и Меган Маркл в семью. Сама же Кейт, кажется, серьезно переживает.

Подруга принцессы призналась, что Кейт Миддлтон крайне расстроена всей той шумихой, что вызвала публикация, передает The Mirror. По ее словам, это должна была быть невинная семейная фотография. На деле же снимок только подорвал доверие к королевской семье. А ведь решение выложить фото было принято, чтобы утихомирить многочисленные слухи о состоянии Кейт Миддлтон после операции на брюшной полости!