Популярный британский комик неудачно пошутил о возможной смерти Кейт Миддлтон – поклонники в ужасе

Во время выступления в программе Watch What Happens Live он заявил, что прежде держался подальше от теорий заговора, но с Кейт происходят настолько странные вещи, что вполне возможно, принцессы даже нет в живых, а Кенсингтонский дворец попросту повторил сюжет черной комедии «Уикенд у Берни» (напомним, в фильме двое парней на протяжении некоторого времени выдают своего мертвого босса за живого человека в его собственном особняке).

«Есть ненулевая вероятность, что она умерла 18 месяцев назад. Тогда это мог бы быть "Уикенд у Берни". Я не говорю, что это произошло! Я говорю, что это не равно нулю, пока не доказано обратное, пока вы не увидите ее с экземпляром сегодняшней газеты», - высказался комик Джон Оливер.

Джон Оливер. Фото: SLAVEN VLASIC/Getty Images via AFP

Шутка получилась не самая смешная. Так что неудивительно, что у поклонников королевской семьи она вызвала слишком бурную реакцию. Они посчитали выпад Оливера в сторону принцессы бестактным и жестоким, а больная Кейт, говорят фанаты, подобного точно не заслуживает.

«Честно говоря, Джон Оливер, мне плевать, являетесь ли вы поклонником королевской семьи или нет, но разве вы не можете проявить хоть какое-то сострадание?.. Шутить, что она умерла, действительно глупо», «Есть миллион шуток, которые эти "ночные комики" могли бы отпустить о Гарри и Меган, но они преследуют Кейт, у которой серьезные проблемы со здоровьем», «Нет ничего смешного в том, что кто-то умирает. Джон Оливер — придурок», — высказались разъяренные читатели Page Six.

Ситуация тем временем набирает обороты. Накануне источник сообщил, что Кейт Миддлтон даже подумывает отказаться от королевских обязанностей - в общем, напряжение и грядущие перемены витают в воздухе!