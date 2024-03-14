Скандал с неудачно отфотошопленной семейной фотографией Кейт Миддлтон и троих ее детей породил, помимо хейта, недоверия принцу и принцессе Уэльским, множество мемов. Правда, не все шутки оказались безобидными. К примеру, британский комик Джон Оливер на фоне повышенного беспокойства фанатов, не видевших Кейт с Рождества и считающих все ее свежие фото подделкой, предположил - ради юмора - что принцесса вообще уже давно могла умереть, пишет Page Six.
Популярный британский комик неудачно пошутил о возможной смерти Кейт Миддлтон – поклонники в ужасе
Во время выступления в программе Watch What Happens Live он заявил, что прежде держался подальше от теорий заговора, но с Кейт происходят настолько странные вещи, что вполне возможно, принцессы даже нет в живых, а Кенсингтонский дворец попросту повторил сюжет черной комедии «Уикенд у Берни» (напомним, в фильме двое парней на протяжении некоторого времени выдают своего мертвого босса за живого человека в его собственном особняке).
«Есть ненулевая вероятность, что она умерла 18 месяцев назад. Тогда это мог бы быть "Уикенд у Берни". Я не говорю, что это произошло! Я говорю, что это не равно нулю, пока не доказано обратное, пока вы не увидите ее с экземпляром сегодняшней газеты», - высказался комик Джон Оливер.
Шутка получилась не самая смешная. Так что неудивительно, что у поклонников королевской семьи она вызвала слишком бурную реакцию. Они посчитали выпад Оливера в сторону принцессы бестактным и жестоким, а больная Кейт, говорят фанаты, подобного точно не заслуживает.
«Честно говоря, Джон Оливер, мне плевать, являетесь ли вы поклонником королевской семьи или нет, но разве вы не можете проявить хоть какое-то сострадание?.. Шутить, что она умерла, действительно глупо», «Есть миллион шуток, которые эти "ночные комики" могли бы отпустить о Гарри и Меган, но они преследуют Кейт, у которой серьезные проблемы со здоровьем», «Нет ничего смешного в том, что кто-то умирает. Джон Оливер — придурок», — высказались разъяренные читатели Page Six.
Ситуация тем временем набирает обороты. Накануне источник сообщил, что Кейт Миддлтон даже подумывает отказаться от королевских обязанностей - в общем, напряжение и грядущие перемены витают в воздухе!