ИНТЕРВЬЮ ⟩ «Любовь – инструмент!» Журналист, которая едет в Таллинн, рассказала о трепетном чувстве, с научной стороны

- Почему вы решили создать лекцию на тему любви?

- Любовь волнует значительную часть людей. Рано или поздно мы сталкиваемся с ней, а если даже не сталкиваемся, то можем увидеть ее в искусстве. Собственно, большая его часть посвящена именно любви, потому что любовь – это особенное чувство для людей, о нем мечтают, ищут, вспоминают о нем всю жизнь. Такая уникальная ценность любви привлекает биологов: почему любовь столь важна для нас? Что стоит за этим?

- В вашей теме звучит вопрос «зачем мы влюбляемся». У человека могут быть причины, для того что бы влюбиться? Разве это не происходит само собой?

- В этом и смысл моей лекции. Мы думаем, что любовь - это судьба, когда две половинки встретились. На самом деле в этом есть биологическое объяснение. Любовь - инструмент, который разработала эволюция для того, чтобы заставить особей противоположного пола надолго оказаться вместе и в дальнейшем совместно выращивать потомство.