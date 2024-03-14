Ирина Якутенко по образованию молекулярный биолог, но уже много лет работает научным журналистом. В Таллинне 20 марта пройдет лекция на тему «Чувственный расчет: почему и зачем мы влюбляемся». Репортер портала Limon.ee пообщалась с Ириной и задала несколько вопросов, чтобы чуть больше узнать о таком прекрасном чувстве, как любовь.
ИНТЕРВЬЮ ⟩ «Любовь – инструмент!» Журналист, которая едет в Таллинн, рассказала о трепетном чувстве, с научной стороны
- Почему вы решили создать лекцию на тему любви?
- Любовь волнует значительную часть людей. Рано или поздно мы сталкиваемся с ней, а если даже не сталкиваемся, то можем увидеть ее в искусстве. Собственно, большая его часть посвящена именно любви, потому что любовь – это особенное чувство для людей, о нем мечтают, ищут, вспоминают о нем всю жизнь. Такая уникальная ценность любви привлекает биологов: почему любовь столь важна для нас? Что стоит за этим?
- В вашей теме звучит вопрос «зачем мы влюбляемся». У человека могут быть причины, для того что бы влюбиться? Разве это не происходит само собой?
- В этом и смысл моей лекции. Мы думаем, что любовь - это судьба, когда две половинки встретились. На самом деле в этом есть биологическое объяснение. Любовь - инструмент, который разработала эволюция для того, чтобы заставить особей противоположного пола надолго оказаться вместе и в дальнейшем совместно выращивать потомство.
Выращивание детей у людей – трудоемкий процесс, который длится долго и отнимает массу ресурсов. Мы не откладываем яйца и не рожаем детенышей, которые сразу могут встать на ноги. Человеческий ребенок требует огромного внимания со стороны родителей на протяжении лет. Без совместной заботы о потомстве мы бы не выжили как вид. Но без чувств люди быстро устают друг от друга и готовы разбежаться при первой возможности. А вот любовь – то, что позволяет удерживать пару достаточно долго.
- С точки зрения науки, возможно заставить свой организм полюбить кого-то или сделать так, чтобы полюбили тебя?
- Человечество с незапамятных времен пыталось изобрести приворотные зелья, духи с феромонами и так далее, но нет, наука не может дать вам эффективный инструмент, который смог бы заставить человека полюбить вас.
Наш организм становится готов влюбиться в определенный момент жизни. Это происходит, прежде всего, благодаря половым гормонам – потому что конечная цель любви – выращивание потомства. Но есть ряд критериев, которые увеличивают шансы на влюбленность.
Для людей основным каналом получения информации является зрение, а не, например, запах, как для многих других животных. Поэтому важнейшие сигналы для нас – визуальные. Соответственно, внешность играет большую роль в деле любви. Сейчас очень модно говорить о бодипозитиве, но не стоит забывать, что мы в первую очередь оцениваем другого человека глазами, причем диагноз «привлекателен» или «непривлекателен» наш мозг выносит буквально за доли секунды, намного раньше, чем мы осознаем это и сформулируем в словах. И этот вердикт прочно связан с еще одним важнейшим компонентом любви – сексуальным притяжением.
Кроме того, для любви важны эмоции. Совместное переживание острых моментов – отличный триггер, запускающий дальнейшие биохимические процессы, определяющие любовь.
- Раскройте секрет, есть ли научные способы для поддержания любви? Возможно, существуют какие-то «витаминки»?
- Все хотят волшебную таблетку, но ее не существует. В любом случае острая фаза любви, завязанная на сексуальном влечение, пройдет. И здесь я могу дать совет: пока длится этот волшебный период, в течение которого ваш партнер, благодаря биологическому подкреплению гормонов и нейромедиаторов, которые дарят нам все те ощущения, что мы зовем любовью, не замечает ваших недостатков, используйте это время, чтобы получше узнать его, а не исключительно упиваться своими эмоциями.
Потому что острая фаза неизбежно закончится, и когда нейромедиаторный туман рассеивается, партнеры начинают замечать друг в друге привычки, которые их раздражают. И это причина того, что люди разбегаются, казалось бы, из-за какой-то ерунды, которая раньше их не беспокоила. Чтобы избежать расставания, важно понять, что фаза безусловного принятия закончилась, и теперь нужно намного внимательнее относиться к запросам и пристрастиям партнера. На этой фазе уже очень важны взаимные интересы.
- Вы приедете к нам с лекцией 20 марта, а до этого бывали ли в Эстонии, в Таллинне?
- Да, в Таллинне я была. Я очень люблю ваш Старый город, Балтийское море с его северной красотой. Это очень непохоже на теплые южные моря, но если прочувствовать Балтику, то к ней появляется та самая настоящая любовь.
- В каком формате пройдет лекция? Зрители смогут задать вам вопросы?
- Да, конечно. Лекция длится около часа, а потом я готова буду ответить на вопросы зрителей.
- Вы ведете авторский канал на YouTube. Какие темы вы еще затрагиваете?
- У себя на канале я рассматриваю с научной точки зрения самые разнообразные и казалось бы, далекие от науки темы. Любовь, красота, манипуляция массовым сознанием, пропаганда, ненависть, сила воли, различное наше поведение и финансовое, в том числе. У всех этих вещей есть общее: они отражают то, как мы, люди, реагируем на определенные внешние стимулы. А значит, это можно объяснить с точки зрения биологии. Кроме того, у меня много видео, в которых я рассказываю о вещах, важных для нашего здоровья, и, в частности, разбираю популярные мифы об этом.