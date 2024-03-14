Идут годы, а увлечение актера молодыми моделями не гаснет, и одна красавица приходит на смену другой с течением времени. «Странное» поведение актера пытались объяснить «комплексами», которые он вроде бы заработал на съемках «Титаника», и из-за которых боится встречаться с более зрелыми красавицами, пишут Fakty.
ВИДЕО ⟩ Леонардо Ди Каприо смог удивить: актера поймали в объятиях девушки, которой гораздо больше 25 лет
Однако, похоже, система дала сбой, и Виттория Черетти, которой долго приписывали бурный роман с Лео, уступила место 33-летней прекрасной незнакомке.
Накануне стало известно, что на вечеринке перед церемонией награждения «Оскаром» Ди Каприо сблизился с актрисой Тейяной Тейлор. Парочка в течение вечера флиртовала, обменивалась любезностями, а в какой-то момент звезда «Титаника» даже решилась положить руку на обнаженную талию девушки. Издание Page Six опубликовало пикантные кадры с танцем пары.
Инсайдер передает, что на протяжении всего вечера Тейяна не отводила глаз от Лео и постоянно пыталась держать зрительный контакт - вероятно, боялась, что рыбка соскочит с крючка.
Кроме того, никаких новостей о разрыве Ди Каприо с Витторией Черетти не было: источник, с которым пришлось пообщаться изданию, утверждает, что актер по-прежнему находится в отношениях. Теперь же, наверное, Лео ждет серьезный разговор, и вряд ли ему можно позавидовать.