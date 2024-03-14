ВИДЕО ⟩ Леонардо Ди Каприо смог удивить: актера поймали в объятиях девушки, которой гораздо больше 25 лет

Однако, похоже, система дала сбой, и Виттория Черетти, которой долго приписывали бурный роман с Лео, уступила место 33-летней прекрасной незнакомке.

Накануне стало известно, что на вечеринке перед церемонией награждения «Оскаром» Ди Каприо сблизился с актрисой Тейяной Тейлор. Парочка в течение вечера флиртовала, обменивалась любезностями, а в какой-то момент звезда «Титаника» даже решилась положить руку на обнаженную талию девушки. Издание Page Six опубликовало пикантные кадры с танцем пары.

Тейяна Тейлор. Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com

Инсайдер передает, что на протяжении всего вечера Тейяна не отводила глаз от Лео и постоянно пыталась держать зрительный контакт - вероятно, боялась, что рыбка соскочит с крючка.

Кроме того, никаких новостей о разрыве Ди Каприо с Витторией Черетти не было: источник, с которым пришлось пообщаться изданию, утверждает, что актер по-прежнему находится в отношениях. Теперь же, наверное, Лео ждет серьезный разговор, и вряд ли ему можно позавидовать.

Витторией Черетти. Фото: JM HAEDRICH/SIPA/JM HAEDRICH/SIPA