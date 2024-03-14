СМОТРИТЕ ⟩ Фотошопный скандал: оказалось, что Гарри и Меган отредактировали свой культовый снимок

Во вторник, 12 марта, источники, близкие к паре, вмешались в переполох в социальных сетях вокруг оплошности с редактированием фотографий в Кенсингтонском дворце после того, как принцесса Уэльская призналась, что «экспериментировала» со своей фотографии с детьми, сделанной ко Дню матери.

Они сказали, что Гарри и Меган были бы «уничтожены», если бы они совершили ту же ошибку в Photoshop, что и Кейт , но добавили, что герцогиня не ошиблась бы из-за «чудовищного внимания к деталям».

В подкасте Private Passions известный лондонский фотограф Мисан Гарриман, большой друг Гарри и Меган, признался, что отредактировал черно-белое фото пары 2021 года, которую супруги использовали, чтобы объявить о том, что они ждут второго ребенка.

Выступая в подкасте на BBC Radio 3, давний друг Сассексов сказал: «Удивительно, что можно сделать с помощью технологий», объясняя, как было создано окончательное изображение, назвав его «виртуальной съемкой».

Он рассказал, что сделал фотографию удаленно, поскольку во время пандемии находился в другом месте и использовал технологию, которая позволяла ему общаться с Сассексами, рассказывая им, как позировать, при этом удаленно «нажимая на кнопку спуска» фотокамеры.

Ведущий подкаста добавил: «На самом деле они не были под ивой, не так ли? Они лежали снаружи, на лугу, не так ли?».