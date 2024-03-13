На прошлой неделе стало известно, что телепродюсеру Кристи Лойго, которая прошлой зимой собирала пожертвования на спасение своего дома, пришлось съехать из него. «Так на что же были потрачены деньги?» - спрашивают люди, пожертвовавшие деньги, которые недовольны сложившейся ситуацией и хотят вернуть свои пожертвования. «Так почему же они не связались со мной?» - спрашивает Кристи Лойго.
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САГА ПРОДОЛЖАЕТСЯ ⟩ Человек, пожертвовавший на спасение дома продюсера популярного эстонского телешоу: хочу вернуть свои 50 евро
«Я хочу вернуть 50 евро, которые я перевел в феврале прошлого года. Как выяснилось, Кристи Лойго использовала эти деньги не по назначению», - заявил человек, обратившаяся в редакцию Elu24. «Неизвестно, куда и кому ушли деньги, а теперь газеты сообщают, что Лойго потратила 170 000 евро на свои нужды», - рассуждает он. «Наверняка есть еще люди, которые разочарованы!»