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САГА ПРОДОЛЖАЕТСЯ ⟩ Человек, пожертвовавший на спасение дома продюсера популярного эстонского телешоу: хочу вернуть свои 50 евро

Limon.ee
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Кристи Лойго и жилой дом, принадлежащий ее фирме.
Кристи Лойго и жилой дом, принадлежащий ее фирме. Фото: Eero Vabamägi / kuvatõmmis Google Mapsist / Elu24 kollaaž

На прошлой неделе стало известно, что телепродюсеру Кристи Лойго, которая прошлой зимой собирала пожертвования на спасение своего дома, пришлось съехать из него. «Так на что же были потрачены деньги?» - спрашивают люди, пожертвовавшие деньги, которые недовольны сложившейся ситуацией и хотят вернуть свои пожертвования. «Так почему же они не связались со мной?» - спрашивает Кристи Лойго.

«Я хочу вернуть 50 евро, которые я перевел в феврале прошлого года. Как выяснилось, Кристи Лойго использовала эти деньги не по назначению», - заявил человек, обратившаяся в редакцию Elu24. «Неизвестно, куда и кому ушли деньги, а теперь газеты сообщают, что Лойго потратила 170 000 евро на свои нужды», - рассуждает он. «Наверняка есть еще люди, которые разочарованы!»

«Где деньги, которые я пожертвовал из своей маленькой пенсии? Обманщица Лойго!» - возмущается другой, который перевел деньги из лучших побуждений, но недоволен сегодняшней ситуацией.

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