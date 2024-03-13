САГА ПРОДОЛЖАЕТСЯ ⟩ Человек, пожертвовавший на спасение дома продюсера популярного эстонского телешоу: хочу вернуть свои 50 евро

«Я хочу вернуть 50 евро, которые я перевел в феврале прошлого года. Как выяснилось, Кристи Лойго использовала эти деньги не по назначению», - заявил человек, обратившаяся в редакцию Elu24. «Неизвестно, куда и кому ушли деньги, а теперь газеты сообщают, что Лойго потратила 170 000 евро на свои нужды», - рассуждает он. «Наверняка есть еще люди, которые разочарованы!»