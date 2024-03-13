Житель Нымме поделился в социальных сетях информацией о драке между подростками, произошедшей во вторник вечером на футбольном поле Пяэскюлаской школы, которая закончилась тем, что молодой человек угрожал ножом 12-летнему мальчику, пишет Elu24.
Угрожал ножом: конфликт между двумя подростками в Таллинне чуть не привел к трагедии
В группа Nõmmekad в Facebook появилась информация о тревожной ситуации, которая произошла 12 марта на футбольном поле Пяэскюлаской школы.
«Внимание! Сегодня ночью на футбольном поле Пяэскюлаской школы произошел инцидент: молодой человек по имени Индрек угрожал ножом 12-летнему мальчику! К сожалению, я уже получил информацию о том, что это не первый подобный случай и что ранее этот же молодой человек, вероятно, прогнал восьмилетнего футбольного фаната с того же поля, угрожая ему ножом», - пишет автор поста. «Давайте будем бдительны!»
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Барбара Лихтфельдт подтверждает, что опасности для окружающих нет. «Этот человек известен полиции, этим случаем займутся участковые. Пока известно, что между молодыми людьми произошел словесный конфликт, который затем перерос в драку. Родители участников конфликта также участвовали в его разрешении», - говорит Лихтфельдт.