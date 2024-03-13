Угрожал ножом: конфликт между двумя подростками в Таллинне чуть не привел к трагедии

«Внимание! Сегодня ночью на футбольном поле Пяэскюлаской школы произошел инцидент: молодой человек по имени Индрек угрожал ножом 12-летнему мальчику! К сожалению, я уже получил информацию о том, что это не первый подобный случай и что ранее этот же молодой человек, вероятно, прогнал восьмилетнего футбольного фаната с того же поля, угрожая ему ножом», - пишет автор поста. «Давайте будем бдительны!»