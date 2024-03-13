В возрасте 85 лет умер актер «Звездных войн» и «Шерлока Холмса»

Британский актер Майкл Калвер, прославившийся своей эпизодической ролью в культовой научно-фантастической эпопее «Звездные войны: Империя наносит ответный удар», скончался в возрасте 85 лет. Об этом объявил его агент в среду, сообщив, что у актера были проблемы со здоровьем, но не сообщив причину смерти.

Карьера Калвера, охватывающая более 50 лет, включает заметные роли в фильмах «Шерлок Холмс», «Путешествие в Индию», «Секретная армия» и, конечно же, одна из самых запоминающихся сцен смерти во франшизе «Звездных войн».

Также он сыграл роль аббата в популярном детективном сериале «Брат Кадфаэль».

В 2000 году Майкл практически отказался от актерской деятельности, чтобы сосредоточить свои усилия на политической активности.

«Для меня было честью представлять Майкла на протяжении последнего десятилетия и приглашать его на некоторые из лучших мероприятий "Звездных войн" в Великобритании и Европе», - отметил агент актера, сказав, что он был очень скромен и не оценивал свою роль в «Звездных войнах», как что-то значительное. Так что когда он попал на тематическую конференцию Celebration в Чикаго в 2019 году, то буквально потерял дар речи, когда увидел очередь из почти 200 человек, ожидающих его увидеть.

Его первая, не указанная в титрах роль в кино состоялась в 1963 году, когда он появился в классическом фильме о Джеймсе Бонде «Из России с любовью». Два года спустя он вернется в шпионскую франшизу, сыграв члена экипажа «Шаровой молнии».