ФОТО ⟩ Зеленый «предвестник весны» посреди тротуара удивил жителя Тарту

Электросамокат, стоящий посреди тротуара, привлек внимание прохожего на улице Пихлака в Тарту. «Когда идете по улице, всегда отрывайте глаза от экрана», - говорит Туули, автор фотографии. Представитель Bolt объясняет, что делать, если вы обнаружили электросамокат, припаркованный не там, где нужно, пишет Elu24.