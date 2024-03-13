Электросамокат, стоящий посреди тротуара, привлек внимание прохожего на улице Пихлака в Тарту. «Когда идете по улице, всегда отрывайте глаза от экрана», - говорит Туули, автор фотографии. Представитель Bolt объясняет, что делать, если вы обнаружили электросамокат, припаркованный не там, где нужно, пишет Elu24.
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ФОТО ⟩ Зеленый «предвестник весны» посреди тротуара удивил жителя Тарту
Как только из-под земли появляются первые весенние цветы, в городской пейзаж возвращаются зеленые электросамокаты, которые по разным причинам становятся бельмом на глазу у многих участников дорожного движения. Одна из самых неприятных проблем - это парковка самокатов, которые часто оставляют в местах, мешающих другим участникам дорожного движения.