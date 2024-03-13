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«Деньги должны быть потрачены. Все!» В Сети бурно обсуждают использованные членами Рийгикогу пособия

Limon.ee
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Фото: Tairo Lutter / Postimees

«Точные и целеустремленные ребята!», - пошутил кто-то в социальных сетях, указывая на обнародованный в среду список расходов, из которого следует, что трое депутатов использовали все до последнего цента деньги налогоплательщиков, пишет Elu24.

В среду утром стал известен список пособий членов Рийгикогу. В верхней части таблицы находятся три депутата, которые умудрились потратить все свое пособие - 14 598 евро - до последнего цента.

Это были Мартин Хельме и Райн Эплер, члены EKRE, и внефракционный депутат Мария Юферева-Скуратовски.

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