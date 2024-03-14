«Я люблю своих детей, но они все испортили!» Популярная певица рассказала, что материнство разрушило ее карьеру

«Мои дети разрушили мою карьеру. Я люблю их, и они дополняют меня, но с точки зрения моей карьеры поп-звезды они полностью всё испортили», - говорит она.

По словам Аллен, совмещать все и ничего не терять невозможно. «Меня очень раздражает, когда люди говорят, что ты можешь иметь все это, потому что, честно говоря, ты не можешь».

По ее словам, есть люди, которые предпочитают делать карьеру, но это сказывается на их детях. «Некоторые люди предпочитают карьеру детям, и это их прерогатива, но мои родители отсутствовали, когда я была ребенком. У меня такое ощущение, что это оставило ужасные шрамы, которые я не хочу повторять на своих детях». Отец Лили Аллен, актер Кит Аллен, ушел от ее матери, кинопродюсера Элисон Оуэн, когда Лили было четыре года.

У самой Лили две дочери - 12-летняя Этель Мэри и 10-летняя Марни Роуз от бывшего мужа Сэма Купера. Сейчас она состоит в браке со звездой «Очень странных дел» Дэвидом Харбором, за которого вышла замуж в 2020 году.

Лили Аллен с дочерьми. Фото: Can Nguyen/Capital Pictures/CAN/Capital Pictures

«Я решила сделать шаг назад и сосредоточиться на своих детях», - добавила Лили Аллен, отметив, что она рада этому, поскольку «они довольно разносторонне развиты». При этом свой последний студийный альбом она выпустила в 2018 году, но после заключения второго брака начала пробовать себя в качестве актрисы.

Несколько месяцев назад инсайдеры сообщили о расставании Лили Аллен и Дэвида Харбора, однако эта информация не подтвердилась.

Лили Аллен с Дэвидом Харбором. Фото: JUSTIN TALLIS/AFP