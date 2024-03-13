В новом документальном фильме Netflix участвуют мировые политические лидеры, в том числе Кая Каллас. Говоря о войне в Украине, Каллас заявляет, что сейчас мы видим повторение истории. «Это то же самое, что мы видели во время оккупации, и те же страдания, которые пришлось пережить нашим бабушкам и дедушкам».
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«Дети, сделайте глубокий вдох...» Каллас поделилась воспоминаниями о поездке в восточную Германию в фильме Netflix
Сегодня на Netflix вышел новый девятисерийный документальный сериал Turning Point: The Bomb and the Cold War (Поворотный момент: Атомная бомба и холодная война - прим.ред.), в котором рассказывается о создании атомной бомбы и распространении ядерного оружия в годы холодной войны. Сериал исследует распад Советского Союза и приход к власти Владимира Путина, и, наконец, доходит до нынешней войны в Украине.