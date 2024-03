«Дети, сделайте глубокий вдох...» Каллас поделилась воспоминаниями о поездке в восточную Германию в фильме Netflix

Сегодня на Netflix вышел новый девятисерийный документальный сериал Turning Point: The Bomb and the Cold War (Поворотный момент: Атомная бомба и холодная война - прим.ред.), в котором рассказывается о создании атомной бомбы и распространении ядерного оружия в годы холодной войны. Сериал исследует распад Советского Союза и приход к власти Владимира Путина, и, наконец, доходит до нынешней войны в Украине.