«Дети, сделайте глубокий вдох...» Каллас поделилась воспоминаниями о поездке в восточную Германию в фильме Netflix

В новом документальном фильме Netflix участвуют мировые политические лидеры, в том числе Кая Каллас. Говоря о войне в Украине, Каллас заявляет, что сейчас мы видим повторение истории. «Это то же самое, что мы видели во время оккупации, и те же страдания, которые пришлось пережить нашим бабушкам и дедушкам».