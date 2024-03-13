СМОТРИТЕ ⟩ «Худшее платье года»: Анджелина Джоли стала модным дизайнером и показала первое творение

Анджелина Джоли решила пойти по их стопам. Но ее дебют в модном мире интернет-пользователи просто высмеяли, пишет WDay.

Первым творением Джоли стало шелковое плиссированное платье с авторским рисунком художника Чаза Геста на подоле. Этот шедевр продемонстрировала Сулейка Жауад Батист на 96-й ежегодной церемонии вручения премии «Оскар». «Платье было создано единственной и неповторимой Анджелиной Джоли», - заявила 35-летняя Сулейка на красной дорожке.

В списки лучше всего одетых звезд на «Оскаре» Жауад в таком образе точно не попасть. Наряд оказался не самым удачным. Критики он вызвал гораздо больше, чем позитива.

«Такое могла бы надеть мать невесты на деревенской свадьбе. У Джоли совершенно нет чувства стиля», «Платье абсолютно не красит девушку, которая его надела. Уныло и старомодно», «Худшее платье года», «Сама Джоли носит элегантные наряды, а для Сулейки она, по сути, вырезала отверстия для головы и рук и назвала это платьем», - стали соревноваться в остроумии комментаторы.

А один из пользователей Сети подметил: «Анджелина, занимающаяся дизайном одежды, - очень странное сочетание. Она сама не особенно в тренде, и многие ее вещи выглядят бабушкиными и бесформенными. Может, ей просто, нужны деньги?»