Мировые звезды часто выпускают собственные линии одежды. Стоит вспомнить Элизабет Херли или Алессандру Амбросио с их успешными марками купальников, Ким Кардашьян с брендом нижнего белья, Гвен Стефани с популярной маркой одежды и сумок. Что говорить о Виктории Бекхэм или Эшли и Мэри-Кейт Олсен, которые давно встали в один ряд с мировыми дизайнерами.
СМОТРИТЕ ⟩ «Худшее платье года»: Анджелина Джоли стала модным дизайнером и показала первое творение
Анджелина Джоли решила пойти по их стопам. Но ее дебют в модном мире интернет-пользователи просто высмеяли, пишет WDay.
Первым творением Джоли стало шелковое плиссированное платье с авторским рисунком художника Чаза Геста на подоле. Этот шедевр продемонстрировала Сулейка Жауад Батист на 96-й ежегодной церемонии вручения премии «Оскар». «Платье было создано единственной и неповторимой Анджелиной Джоли», - заявила 35-летняя Сулейка на красной дорожке.
В списки лучше всего одетых звезд на «Оскаре» Жауад в таком образе точно не попасть. Наряд оказался не самым удачным. Критики он вызвал гораздо больше, чем позитива.
«Такое могла бы надеть мать невесты на деревенской свадьбе. У Джоли совершенно нет чувства стиля», «Платье абсолютно не красит девушку, которая его надела. Уныло и старомодно», «Худшее платье года», «Сама Джоли носит элегантные наряды, а для Сулейки она, по сути, вырезала отверстия для головы и рук и назвала это платьем», - стали соревноваться в остроумии комментаторы.
А один из пользователей Сети подметил: «Анджелина, занимающаяся дизайном одежды, - очень странное сочетание. Она сама не особенно в тренде, и многие ее вещи выглядят бабушкиными и бесформенными. Может, ей просто, нужны деньги?»
Действительно, в отличие от той же иконы стиля Виктории Бекхэм, Джоли часто демонстрирует катастрофические модные провалы.
Хотя вряд ли Анджелина занялась дизайном одежды из-за денег. С финансами и работой у актрисы все пока в порядке. В конце прошлого года она снялась в роли легендарной оперной певицы Марии Каллас в биографическом фильме Пабло Ларраина «Мария», действие которого происходит в семидесятые годы. А сейчас, по слухам, подписала контракт на участие в третьем фильме о Малефисенте.
Может быть, звезда просто старается заполнить свободное время - ведь с личной жизнью у нее так ничего и не наладилось? Кроме того, ходят слухи, что Джоли в бешенстве от новых отношений Брэда Питта, который, между прочим, уже задумался о свадьбе с Инес де Рамон.