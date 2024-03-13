ВИДЕО ⟩ «Я советско-русская украинка»: Повалий разозлила украинцев новым заявлением

В разговоре с российскими журналистами Повалий упомянула, что хочет записать новый альбом, в котором будут как песни на русском, так и украинском языках. И что выпуск такого песенного сборника она считает своей миссией.

«Я очень хочу выпустить украинско-российский альбом. Там будут и украинские, и российские песни», - сказала Повалий.

Она также добавила, что считает себя «русской украинкой» и, немного подумав, Повалий уточнила, что себя она идентифицирует даже как «советско-русскую украинку».

«Я же русская украинка. Я советско-русская украинка», - сказала певица.

Пользователи соцсети в комментариях негативно отреагировали на такое заявление артистки:

«Продажная ты, а не украинка», «Не смей об Украине даже вспоминать», «Не вспоминай Украину! Люди гибнут, а ты - продажная тварь», «Противно смотреть. В Украину тебе ни мыслями, ни ногами», «Дура старая, а не украинка», «Забудь украинский язык и не позорь нашу страну. Ты не достойна разговаривать на этом языке. Противно смотреть!»