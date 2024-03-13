25-летняя Илана Соминская работает учителем математики в Виймси и руководит танцевальной студией Dream Power в Маарду. В конце февраля эффектная блондинка получила корону победительницы на конкурсе красоты, который проходил в Италии.
«В ШКОЛЕ Я ДРУГАЯ!» ⟩ Учительница математики из Эстонии победила на конкурсе красоты в Италии
Руководитель, хореограф и постановщик студии Dream Power Илана Соминская сама танцует уже более двадцати лет. Но по образованию она учитель математики и работает в Гимназии Виймси по профессии.
В конце февраля в Италии проходил конкурс красоты и талантов «Un Sogno da sposa», в переводе на русский «Мечты невесты». Илана представляла на нем Эстонию. Конкурсантки из Италии, Испании, Китая, Колумбии, Украины и других стран дефилировали по сцене в разных нарядах и представляли свои таланты международному жюри. Как же было приятно, что корона победительницы досталась участнице из Эстонии!
«Молодые девушки выступали с обращением к будущему жениху, выходили в в бальных платьях, рассказывали о себе. Далее каждая участница демонстрировала свой талант: кто-то показывал свои рисунки, кто-то пел, – рассказывает Илана. – Я исполняла танцевальную зарисовку, свою же постановку. В последнем туре у нас был выход в свадебных платьях. Некоторые участницы показывали коллекцию, которая была подготовлена итальянской стороной. Я же привезла в Италию свое свадебное платье».
За спиной у 25-летней Иланы есть опыт участия в конкурсах красоты. В 2011 году она получила титул «Мисс Маарду», став главной красоткой в своем родном городе. Но участие в международном конкурсе, да еще и в зрелом возрасте, стало для нее своеобразным вызовом.
«Я не очень была готова морально. В последний раз на таком конкурсе я выступала в 2013 году. Скажем так, я запрыгнула в последний вагон, чтобы успеть на этот конкурс. Все было быстро и неожиданно. Готовилась я последний месяц прямо очень-очень активно», – признается героиня свежего выпуска Limon LIVE.
В Гимназии Виймси ни ученики, ни коллеги до последнего момента не знали, что учитель математики едет представлять Эстонию на конкурсе красоты.
«Ученики узнали лишь когда я предупредила, что меня какое-то время не будет, и на замену придет другой учитель, – рассказывает Илана. – Коллеги тоже узнали, что я участвовала в конкурсе, когда я начала выставлять в Facebook и Instagram посты, что я приехала с победой».
Илана признается, что молчала вовсе не потому, что не хотела афишировать участие в конкурсе красоты. «В этот раз я прямо боялась, что что-то пойдет не так», – говорит Илана.
«Победа на конкурсе дает, прежде всего, уверенность в себе. Уверенность, что возраст не играет такой большой роли, как желание человека, – говорит Илана. – И любая девушка может пойти и попробовать свои силы и доказать в первую очередь себе, что в ней все еще бурлит кровь ее национальности или, может быть, ее амбиции».
Илана признается, что красота в повседневной жизни ей всегда только помогает. В школе, конечно, ее образ намного сдержаннее, чем в студии Limon LIVE.
«В школе я по-другому себя веду, даже если сравнить с тем, как я тренером работаю в своей студии, с детьми прыгаю, зажигаю. Конечно, в школе я более сдержанная, – говорит Илана. – У нас в гимназии много молодых учителей, но иногда меня путают с ученицей. Это очень интересно».
Педагог рассказывает, что и в гимназии, и на занятиях в своей студии умеет призвать учеников к дисциплине, не повышая голоса. Впрочем, танцевальную студию Dream Power Илана создавала сама и всегда была ее руководителем. «В октябре будем в ЦРК масштабно отмечать десятилетие. С этого года уже к нам в Маарду из Таллинна приезжают заниматься», – рассказывает Илана.
Самой маленькой ученице Dream Power сейчас 2 года, самой взрослой – 19 лет. Всего около 70 человек. «Хотим в этом году получить гран-при на большом фестивале, посетить как можно больше стран и показать себя. Мы ездим на конкурсы в Польшу, Латвию, Литву, Швецию, а хотим немного дальше. Летом, например, стремимся на чемпионат в Испании. Доедем не доедем – покажет время», – говорит Илана.
Илана видит свое предназначение в педагогической деятельности, и неважно, идет ли речь о математике в школе или же о танцах, которые она преподает даже самым маленьким. Правда, в работе школьного учителя есть несомненные минусы: большая нагрузка и недооцененность.
«Даже взять вчерашний мой вечер. Я пришла после работы, и я должна проверять тетради и подготавливать на следующий день уроки. Конечно же, та личная жизнь, которая должна быть вечером, уходит на задний план», – говорит Илана. В то же время, плюсом учительской работы она считает возможность отдохнуть летом.
Скорее смотрите свежий выпуск Limon LIVE c хореографом, учительницей математики и признанной красавицей Иланой Соминской!