«В ШКОЛЕ Я ДРУГАЯ!» ⟩ Учительница математики из Эстонии победила на конкурсе красоты в Италии

В Гимназии Виймси ни ученики, ни коллеги до последнего момента не знали, что учитель математики едет представлять Эстонию на конкурсе красоты.

Илана Соминская в студии Limon LIVE. Фото: Madis Veltman

«Ученики узнали лишь когда я предупредила, что меня какое-то время не будет, и на замену придет другой учитель, – рассказывает Илана. – Коллеги тоже узнали, что я участвовала в конкурсе, когда я начала выставлять в Facebook и Instagram посты, что я приехала с победой».

Илана признается, что молчала вовсе не потому, что не хотела афишировать участие в конкурсе красоты. «В этот раз я прямо боялась, что что-то пойдет не так», – говорит Илана.

Илана Соминская: «В школе я по-другому себя веду!» Фото: Madis Veltman

«Победа на конкурсе дает, прежде всего, уверенность в себе. Уверенность, что возраст не играет такой большой роли, как желание человека, – говорит Илана. – И любая девушка может пойти и попробовать свои силы и доказать в первую очередь себе, что в ней все еще бурлит кровь ее национальности или, может быть, ее амбиции».

Илана признается, что красота в повседневной жизни ей всегда только помогает. В школе, конечно, ее образ намного сдержаннее, чем в студии Limon LIVE.