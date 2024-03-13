Испытания не для слабонервных: Глоба рассказал, кому в марте придется проявить стойкость и мужество

Тельцов ожидает сложный месяц. Представители знака могут столкнуться с неудачами как в работе, так и в личной жизни. Звезды окажут благосклонность, если Тельцы избавятся от вредных привычек.

Раков ожидают неприятные ситуации, из-за которых они могут оказаться в трудном положении. Вселенная будет благосклонна к представителям знака, если они перестанут быть излишне серьезными и научатся время от времени шутить над собой.