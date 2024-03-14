ФОТО ⟩ Племянница принцессы Дианы Китти Спенсер впервые стала матерью

«Быть ​​твоей мамой - радость всей моей жизни, малыш. Я безгранично люблю тебя. Поздравляю с Днем матери тех, кто празднует сегодня», - подписала она пост.

«Самый совершенный ангел в мире», - написала в комментариях младшая сестра Китти, 31-летняя леди Амелия Спенсер. Леди Элиза Спенсер в свою очередь добавила: «Моя идеальная маленькая племянница», подтвердив, что в семье родилась девочка.

Летом 2021 года Китти Спенсер вышла замуж за южноафриканского миллионера Майкла Льюиса. Спустя три дня после роскошного торжества, которое прошло в старинном итальянском палаццо в городке Фраскати под Римом, светская львица вместе с новоиспеченным мужем отправилась в свадебное путешествие по Италии, стране, которая занимает особое место в сердце Китти.

Она училась во Флоренции три года. В 2021-м Китти рассказала London Evening Standard: «Любовь и страсть, которые я испытываю к жизни, зажигаются в Италии. На пенсии хотела бы жить именно там».

Перед свадьбой с бизнесменом, чье состояние оценивается в 100 миллионов долларов, светская львица приняла иудаизм, чтобы быть одной веры со своим возлюбленным. Для Китти этот брак стал первым, а вот у Майкла уже есть опыт семейной жизни. От предыдущей жены у миллионера есть трое взрослых детей.