Чистка перед «Евровидением»: в Швеции идёт охота на крыс c помощью хорьков и собак

Euronews cообщает, что в ходе подготовки к конкурсу песни «Евровидение-2024», который состоится в мае, по всему городу сейчас идет борьба с крысами.

Помимо специально обученных собак, теперь в охоте используются и хорьки. Они выгоняют из подвалов и туннелей крыс и направляют их прямо к собакам.

Особое внимание уделяется району где находится Мальмё-Арена. Там 11 мая пройдет финал «Евровидения».

Жители района довольны, что их избавят от грызунов.

Euronews приводит слова дезинсектора и кинолога Моны Галаини, которая отметила, что «довольно неприятно, когда повсюду бегают крысы. Да, люди очень рады, что что-то делается. Они видят здесь крыс каждый день».

По мнению ряда экспертов, борьба с крысами с помощью собак, по сравнению с другими методами - нетоксичный и экологически чистый способ уничтожения грызунов.