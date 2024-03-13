СОБАЧЬЯ РАДОСТЬ ⟩ Смотрите, как известный немецкий фотограф создает в Таллинне свои фотошедевры

Кристиан Вилер живет и работает в своей домашней студии под Дортмундом. Вилер изучал германистику, много лет посветил журналистике и лишь затем занялся фотографией. В 2013 году он, почти случайно, сделал первый снимок собаки, которая ловит угощение. Он начал фотографировать собак и развил собственный стиль: наполненные эмоциями фотографии собак, которые пытаются поймать угощение в воздухе, стали известны по всему миру. В семье Вилера три собаки: доберман Анни, метис Таммл и такса Альфред.