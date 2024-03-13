Американка, живущая в одной из стран Балтии, рассказала, почему из всех стран мира она решила поселиться именно тут

Девушка по имени Леа работает учительницей и обосновалась в Резекне. Она опубликовала несколько популярных видеороликов, например, о своих любимых продуктах, а также о самых больших культурных шоках, связанных с латвийцами.

Ей стало поступать все больше вопросов о том, почему она решила поселиться в Латвии, на что она решила ответить в видео.

«Многие спрашивали меня, почему я решила жить в Латвии? И ответ таков: когда я училась на лингвиста в магистратуре, у меня была однокурсница из Латвии. У нас был курс по малораспространенным языкам. И поскольку у нас на курсе была латышка, мы узнали много нового о латышском языке. Мне показалось, что это очень красивый и интересный язык, и я захотела его выучить.

Я навела справки о Латвии и прочитала о том, как там красиво - природа, озера, леса. А я люблю быть на природе! Поэтому я решила жить здесь.

Многие меня спрашивают, почему я в Резекне, а не в Риге. Теоретически город для проживания выбирала не я, а меня сюда "поместила" моя программа, но в заявлении я указала, что хочу поселиться в Латгале. Как я уже говорила, я изучаю лингвистику, и там много говорится о латгальском языке и диалекте, а меня это всегда интересовало, поэтому я остановила свой выбор на Латгале», - объяснила Леа свой выбор.

Она добавила, что пытается выучить латышский язык, но пока у нее это не очень получается.

@theleashowtravel Here’s my backstory of how i came to be an english teacher in latvia 🫶 ♬ original sound - Lea