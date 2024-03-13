В воскресенье, 24 марта, в таллиннском баре PÕHJA ÖÖKULL состоится творческая встреча с рок-фотографом Наташей Васильевой-Халл «Рок по алфавиту».
ВХОД СВОБОДНЫЙ ⟩ Рок-фотограф Наташа Васильева-Халл представит в Таллинне свои работы
Наташа Васильева-Халл в Таллинне покажет слайды, расскажет интересные истории и ответит на вопросы. Близкое знакомство фотографа с героями своих работ, легендарными рок-музыкантами, позволит зрителям глубже проникнуть в профессиональную жизнь и внутренний мир культовых рок-звезд.
После выступления Наташи, гостей ждет музыкальная программа из песен советского рока под 12-струнную ленинградскую гитару в исполнении Артура Чаритона.
Бар PÕHJA ÖÖKULL расположен в Старом городе Таллинна по адресу Rüütli 28/30. Двери откроются в 17:30, начало мероприятия – в 19:30. Вход свободный!