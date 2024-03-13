ВХОД СВОБОДНЫЙ ⟩ Рок-фотограф Наташа Васильева-Халл представит в Таллинне свои работы

Наташа Васильева-Халл в Таллинне покажет слайды, расскажет интересные истории и ответит на вопросы. Близкое знакомство фотографа с героями своих работ, легендарными рок-музыкантами, позволит зрителям глубже проникнуть в профессиональную жизнь и внутренний мир культовых рок-звезд.