Шэрон Стоун назвала имя продюсера, который принуждал ее к интиму с коллегой-актером на съемках

«[Роберт] Эванс позвал меня в свой кабинет. У него были очень низкие диваны, так что я, по сути, сидела на полу. А он бегает по кабинету в солнцезащитных очках и объясняет мне, что он переспал с Авой Гарднер, а я должна переспать с Уильямом Болдуином, потому что так его игра станет лучше, а сейчас с этим большие проблемы, и если бы я могла переспать с Билли, то между нами возникла бы химия на экране. То есть то, что я бы просто занялась с ним сексом, спасло бы фильм. А настоящей проблемой фильма была я, потому что я была такой скованной и не похожей на настоящую актрису, которая могла бы просто тр**нуть его и вернуть все на круги своя», - вспоминает Стоун.