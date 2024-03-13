Американская актриса Шэрон Стоун раскрыла личность продюсера, который принуждал ее к интиму с коллегой по фильму. В подкасте Луи Теру она призналась, что это произошло на съемочной площадке фильма «Щепка» в 1993 году. Об этом пишет KP, ссылаясь на Daily Mail.
Шэрон Стоун назвала имя продюсера, который принуждал ее к интиму с коллегой-актером на съемках
«[Роберт] Эванс позвал меня в свой кабинет. У него были очень низкие диваны, так что я, по сути, сидела на полу. А он бегает по кабинету в солнцезащитных очках и объясняет мне, что он переспал с Авой Гарднер, а я должна переспать с Уильямом Болдуином, потому что так его игра станет лучше, а сейчас с этим большие проблемы, и если бы я могла переспать с Билли, то между нами возникла бы химия на экране. То есть то, что я бы просто занялась с ним сексом, спасло бы фильм. А настоящей проблемой фильма была я, потому что я была такой скованной и не похожей на настоящую актрису, которая могла бы просто тр**нуть его и вернуть все на круги своя», - вспоминает Стоун.
По словам Шэрон, продюсер Роберт Эванс считал, что интрижка актеров поможет улучшить их экранную химию.
«Они ожидали, что я принесу им еще один гигантский хит. Но потом они начали обвинять меня в своих же ужасных ошибках, которые заключались в том, как они нанимали режиссеров и актеров, - добавила звезда.
Артистка была в шоке от услышанного, поскольку на этапе кастинга Эванс не прислушался к ее советам по выбору главного актера. Во время работы оказалось, что именно Стоун должна была «решать» возникшую ситуацию. Но в тот момент она думала только об одном - как актер, которого они взяли на роль, «не смог выдать ни одной целой сцены на пробах?».
«Моя работа заключалась в том, чтобы играть, и я это так им и сказала», - поделилась звезда. «Мне не нужно было спать с Майклом Дугласом. Майкл мог прийти на работу и знать, как сыграть эту роль!»
В итоге, «Щепка» собрала в мировом прокате 280 миллионов долларов, хотя команда фильма ожидала намного большего.
Ранее Шэрон уже рассказывала об этой ситуации в книге мемуаров, вышедших в 2021 году, но тогда не называла имен продюсеров. Актриса вспоминала, что создатели фильма заходили к ней в гримерку и задавали прямые вопросы о том, собирается ли она вступить в интимную связь с актером. Стоун уточнила, что в то время ее воспринимали как секс-символ, поэтому главные роли давали только тогда, когда хотели показать на экране соблазнительную героиню. Актриса соглашалась, чтобы поработать с «великими режиссерами» и чему-то научиться рядом с ними.