ШОКИРУЮЩАЯ ПРИЧИНА ⟩ Меган Маркл боится возвращаться в соцсети

В августе прошлого года стало известно, что Меган Маркл планирует вернуться в соцсети. Герцогиня даже завела личный аккаунт в запрещенной соцсети, чтобы монетизировать блог и брать баснословные гонорары за каждый рекламный пост. Однако с мертвой точки ничего не сдвинулось ровно с тех пор, как новость о возвращении Меган в интернет-пространство была опубликована. И этому есть весьма неожиданное объяснение, сообщает The Mirror.