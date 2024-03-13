В августе прошлого года стало известно, что Меган Маркл планирует вернуться в соцсети. Герцогиня даже завела личный аккаунт в запрещенной соцсети, чтобы монетизировать блог и брать баснословные гонорары за каждый рекламный пост. Однако с мертвой точки ничего не сдвинулось ровно с тех пор, как новость о возвращении Меган в интернет-пространство была опубликована. И этому есть весьма неожиданное объяснение, сообщает The Mirror.
ШОКИРУЮЩАЯ ПРИЧИНА ⟩ Меган Маркл боится возвращаться в соцсети
Оказывается, Меган Маркл боится социальных сетей из-за хейта. Как сообщает таблоид, супруга принца Гарри отказалась от идеи личного блога на популярных платформах, поскольку может столкнуться с жестокими издевательствами со стороны недоброжелателей.
Меган уже подвергалась буллингу в Сети во время беременности своим первенцем - сыном Арчи - и опасается вновь пройти через пережитое. И даже если возвращение случится, вероятно, сама Маркл максимально делегирует ведение аккаунтов, чтобы оградить себя от взаимодействия с пользователями насколько это возможно.
«Я держу дистанцию от социальных сетей прямо сейчас только ради собственного благополучия», - рассказала она во время недавней женской дискуссии на фестивале SXSW.