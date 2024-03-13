Одну деталь Lego продали за 16600 евро: в чем ее особенность

Маленькую маску Bionicle нашли при сортировке мешка с драгоценностями.

«Вы бы не подумали, что это что-то необычное. Она была в маленькой старенькой коробке из-под Lego», - рассказал Чад Смит, вице-президент по электронной коммерции и технологиям Goodwill, пишет People.

Сначала этот предмет был выставлен на продажу в Интернете за $14,95. «Мы не знали, что она чего-то стоит, пока люди не начали спрашивать, можно ли ее купить за $1000», - сказал Смит в интервью WPVI-TV.

Работники исследовали деталь и обнаружили, что это очень редкая маска «Канохи Хау». Lego создал всего 30 таких золотых масок.

«Это была раздача, и 25, я думаю, были розданы, а пять остались для людей, которые работали в Lego. Поэтому 23 года спустя одна из них появилась на свет, и она действительно уникальна», - сказал Смит в интервью KDKA-TV.

Goodwill выставила эту деталь на аукцион, и она была продана за 18 100 долларов анонимному коллекционеру.

Золотая маска теперь считается самой дорогой из когда-либо проданных деталей Lego, перехватив титул у 14-каратного кирпича из чистого золота 2х4, который был продан за 13730 евро.