Мешала людям спать: 103-летнюю пенсионерку задержали за ночную езду без прав и страховки

Около часа ночи во вторник, 12 марта, полиция города Бондено, что на севере Италии, остановила 103-летнюю пенсионерку. Женщина не имела действующего водительского удостоверения, а страховка на ее транспортное средство оказалась просроченной, пишет издание Bild.

Той ночью правоохранители получили многочисленные вызовы от местных жителей, они сообщали о белом автомобиле, который бесцельно ездит по центральным улицам городка после полуночи и мешает им спать.

В конце концов, патрульным удалось догнать и остановить транспортное средство на площади Республики. Когда они заглянули в салон машины, то сначала не могли поверить своим глазам, потому что, вероятно, остановили старейшего нарушителя правил дорожного движения в Италии, а возможно, и во всей Европе.

Несмотря на почтенный возраст, гражданке пришлось заплатить штраф за вождение без удостоверения и отсутствие действующей страховки. Ее авто конфисковали и отправили на штрафплощадку.

По словам нарушительницы, она ехала в гости к друзьям, но заблудилась в центре Бондено. К счастью, ее ночные странствия на автомобиле не закончились ДТП и никто в результате инцидента не пострадал.

Полицейские лично провели пенсионерку домой, чтобы по дороге с ней ничего не случилось.

Кстати, в марте 2023 года Еврокомиссия предложила ввести обязательную проверку пригодности к вождению и медицинское обследование для лиц старше 70 лет каждые пять лет. Подобная практика уже существует в ряде европейских государств - Ирландии, Люксембурге, Нидерландах и Италии.

Интересно, что 103-летняя итальянка, вероятно, была полностью пригодной к управлению автомобилем по крайней мере еще два года назад, то есть в возрасте 101 года.