Стало известно, почему Кристина Орбакайте на самом деле не появилась на концерте в Кремлевском дворце

Однако выяснилось, что поп-звезда сама отказалась приехать в Кремль в день концерта к празднованию 8 марта, сославшись на неожиданную болезнь и температуру.

Так, 52-летняя певица решила, что не сможет выйти на сцену из-за резкого ухудшения состояния и сообщила, что у нее нет сил выступать.

Вследствие этого, некоторые связывают болезнь Орбакайте с недавним заявлением ее матери, Аллы Пугачевой, о том, что «нормальные люди не собираются возвращаться в Россию».