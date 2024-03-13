Недавно певица Кристина Орбакайте не появилась на концерте в Кремлевском дворце, в котором должна была принять участие. Многие тогда решили, что артистку «отменили» в последний момент, пишет Womanhit.
Стало известно, почему Кристина Орбакайте на самом деле не появилась на концерте в Кремлевском дворце
Однако выяснилось, что поп-звезда сама отказалась приехать в Кремль в день концерта к празднованию 8 марта, сославшись на неожиданную болезнь и температуру.
Так, 52-летняя певица решила, что не сможет выйти на сцену из-за резкого ухудшения состояния и сообщила, что у нее нет сил выступать.
Вследствие этого, некоторые связывают болезнь Орбакайте с недавним заявлением ее матери, Аллы Пугачевой, о том, что «нормальные люди не собираются возвращаться в Россию».