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Стало известно, почему Кристина Орбакайте на самом деле не появилась на концерте в Кремлевском дворце

Limon.ee
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Кристина Орбакайте.
Кристина Орбакайте. Фото: Фото предоставлены «АРС» – продюсерской компанией «Песни года» (фотографы – Геннадий Усоев и Дмитрий Коробейников)

Недавно певица Кристина Орбакайте не появилась на концерте в Кремлевском дворце, в котором должна была принять участие. Многие тогда решили, что артистку «отменили» в последний момент, пишет Womanhit

Однако выяснилось, что поп-звезда сама отказалась приехать в Кремль в день концерта к празднованию 8 марта, сославшись на неожиданную болезнь и температуру.

Так, 52-летняя певица решила, что не сможет выйти на сцену из-за резкого ухудшения состояния и сообщила, что у нее нет сил выступать.

Вследствие этого, некоторые связывают болезнь Орбакайте с недавним заявлением ее матери, Аллы Пугачевой, о том, что «нормальные люди не собираются возвращаться в Россию».

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