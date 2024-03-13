Если раньше поклонники королевской семьи поставили под сомнение подлинность снимка Кейт с детьми, то теперь, когда в Сети появилось новое фото принцессы Уэльской, они засомневались еще больше.
Кейт Миддлтон снова показали публике, но новый снимок вызвал еще больше вопросов
Длительное отсутствие на публике Кейт Миддлтон, как и скупые отписки Кенсингтонского дворца о ее выздоровлении, привели к тому, что из-за обычного неудачного фоторедактирования снимка принцессы Уэльской с ее тремя детьми разразился грандиозный скандал. Поклонники королевской семьи снова говорят о том, что с Кейт произошло что-то гораздо хуже, чем обычная операция на брюшной полости, а ее сомнительное фото и изоляция – это не просто так. Неудивительно, что когда ее заметили покидающей Виндзорский замок, понеслись новые слухи, пишет Daily Mail.
Принцесса Уэльская была сфотографирована вместе со своим мужем рядом с Виндзорским замком всего через несколько часов после того, как она извинилась за цифровое редактирование семейного портрета, опубликованного 10 апреля.
Она выглянула в окно, когда Уильям, казалось, читал какие-то заметки на своем телефоне, когда их увозили с территории Виндзорского замка на синем Range Rover, который позже привез будущего короля в аббатство без жены.
Фанаты пристально изучали сделанный в понедельник снимок Кейт в машине, когда она вместе с принцем Уильямом покидала Виндзорский замок. На фото Миддлтон отвернулась от камеры и смотрела в стену. Люди уверены, что и этот кадр был подделан. «Кирпичи в окнах машины, похоже, не совпадают с кирпичами снаружи машины», - написал один из пользователей соцсети X.
Есть и другая версия. Кто-то уверен, что Кейт посадила в автомобиль свою сестру Пиппу, другие же считают, что ее сыграла нанятая актриса. Впрочем, дворец и сама принцесса вряд ли будут комментировать эти слухи.
По мнению королевского обозревателя Майкла Коула, ее появление - это «довольно очевидная попытка продвинуть историю вперед» и показать, что она «в порядке».
Ожидалось, что принцесса появится на публике только после Пасхи, однако ей пришлось сделать это раньше из-за многочисленных теорий заговора в Интернете, циркулирующих вокруг принцессы и ее здоровья.
Это произошло в тот момент, когда на Кенсингтонский дворец оказывалось все большее давление с требованием опубликовать оригинальную фотографию ко Дню матери после того, как принцесса Уэльская извинилась после того, как призналась, что отредактировала семейный портрет, на котором она сидит с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. Эксперты сообщили, что он был изменен с помощью Photoshop и связанных с ним инструментов искусственного интеллекта.
Крупнейшие мировые фотоагентства позже убрали фотографию, заметив следы цифрового редактирования.