Кейт Миддлтон снова показали публике, но новый снимок вызвал еще больше вопросов

Длительное отсутствие на публике Кейт Миддлтон, как и скупые отписки Кенсингтонского дворца о ее выздоровлении, привели к тому, что из-за обычного неудачного фоторедактирования снимка принцессы Уэльской с ее тремя детьми разразился грандиозный скандал. Поклонники королевской семьи снова говорят о том, что с Кейт произошло что-то гораздо хуже, чем обычная операция на брюшной полости, а ее сомнительное фото и изоляция – это не просто так. Неудивительно, что когда ее заметили покидающей Виндзорский замок, понеслись новые слухи, пишет Daily Mail.





Принцесса Уэльская была сфотографирована вместе со своим мужем рядом с Виндзорским замком всего через несколько часов после того, как она извинилась за цифровое редактирование семейного портрета, опубликованного 10 апреля.

Она выглянула в окно, когда Уильям, казалось, читал какие-то заметки на своем телефоне, когда их увозили с территории Виндзорского замка на синем Range Rover, который позже привез будущего короля в аббатство без жены.