Доходы крупных блогеров России в Instagram выросли на 35 процентов за год. Наибольший доход от рекламы получила певица Клава Кока – 21,2 млн рублей, сообщает Zakon.kz.
Стали известны доходы в Instagram крупных российских блогеров
Доходы крупных российских блогеров соцсети выросли на 35 процентов за год. Чаще всего интеграции покупали производители одежды, еды и напитков, а также бренды косметики и популярные сервисы. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Роскомнадзора.
Обладательницей наибольшего дохода от рекламы стала певица Клава Кока. Сумма варьируется в районе 21,2 млн рублей. На сегодняшний день у певицы 8,2 млн подписчиков.
Также на вершину рейтинга попали Карина Нигай, Анна Хилькевич, Карина Кросс и Дава. Единственный мужчина в пятерке высокооплачиваемых блогеров России Дава насчитывает всвоем аккаунте 13,5 млн подписчиков.