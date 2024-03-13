Стали известны доходы в Instagram крупных российских блогеров

Доходы крупных российских блогеров соцсети выросли на 35 процентов за год. Чаще всего интеграции покупали производители одежды, еды и напитков, а также бренды косметики и популярные сервисы. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Роскомнадзора.