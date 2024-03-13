УЛИЧНЫЙ ОПРОС ⟩ «А чего стесняться?!» Жители Таллинна смело говорят о сексе

Посреди рабочего дня в парке Таммсааре корреспонденты портала Limon.ee спросили у столичных жителей, есть ли секс в Эстонии, не стесняются ли люди откровенно говорить на интимные темы и как относятся к эротической ярмарке, которая пройдет этой осенью в Таллинне? Поначалу казалось, что народ будет неохотно отвечать на такие вопросы, но мы ошиблись! Молодежь и люди постарше без стеснения рассказали, что тема секса их не пугает, а скорее даже им интересна.

«Всё зависит от возраста людей, но среди подрастающего поколения общение на тему секса считается нормой. В школах об этом говорят открыто, подростки общаются с родителями на эту тем. Наше поколение и поколение родителей воспринимают это нормально, но вот дедушки и бабушки негативно относятся к разговорам про секс», – сказала Диана.

«Даже может чересчур все свободным стало! Я имею в виду свобода выбора, ЛГБТ и так далее», – ответил Сергей, который считает, что люди стали более свободными и не чувствуют стеснения в разговорах о сексе. Он добавил, что со своей второй половинкой они могут обсудить интимные моменты. Мужчину не смущает предстоящая эротическая выставка, и он хотел бы ее посетить.

Стоит отметить, что большинство опрашиваемых не знали о том, что в Таллинне пройдет двухдневная эротическая ярмарка, но многие ответили, что им было бы интересно сходить на нее.

«Секс был, есть и будет. Секс был всегда!» – бодро сказал Валерий и добавил, что мог бы зайти на выставку, если оказался рядом и, что в этом нет ничего такого.

«Абсолютно свободно чувствуют себя люди», – говорит Татьяна. Она с супругом поделилась тем, что в их паре нет секретов и они спокойно обсуждают секс между собой. «А чего стесняться?!» – добавил Николай.

Валерия в ходе разговора упомянула о половом воспитании. Важно знать о методах контрацепции, чтобы молодежь обдуманно занималась сексом.

Смотрите, что ответили остальные жители Таллинна!