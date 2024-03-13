ВИДЕО ⟩ Во время концерта Настя Каменских неожиданно встала на колени

Артистка прошлась перед первым рядом, а затем опустила одно сидение и встала на него коленями. После этого артистка встала и пошла дальше. В этот момент одна из фанаток Каменских вручила ей букет роз.

«Спасибо вам, Днепр! Мои концерты – это всегда об общении, обмене энергией и положительных эмоциях. Спасибо каждому, кто приходит, потому что это признак того, что мы продолжаем жить и объединяться в стремлении помогать нашим защитникам», – написала Каменских под видео.

Стоит отметить, что еще совсем недавно Каменских вместе со своим мужем Потапом, который и написал песню «Красное вино», находилась в Колумбии. По словам продюсера, он поехал туда развивать свою карьеру.

Позже Каменских вернулась в Украину, чтобы отправиться в тур по нашим городам, а Потап остался за границей.