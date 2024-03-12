ГАЛЕРЕЯ ⟩ Сгорел дотла: возле автоцентра полыхал BMW X5

В 19:45 пожарные уже были на месте происшествия, и пламя было потушено, но запах дыма все еще стоял в воздухе.

«Машина моего друга загорелась», - говорит Рауль. «К счастью, ничего, кроме нервного шока, не произошло! Он ехал здесь и внезапно появился клуб дыма. И когда он выскочил из машины, пламя было уже снаружи. Он пошел сейчас звонить в страховую компанию, с ним, к счастью, все в порядке, и он не пострадал», - говорит друг водителя автомобиля.