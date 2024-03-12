ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? ⟩ Автомобиль Tesla убил одну из самых влиятельных женщин мира

Женщина погибла 11 февраля. В заявлении семьи на тот момент не раскрывались подробности ее смерти, а власти округа Бланко (Техас, США) не предоставили дополнительную информацию, ссылаясь на продолжающееся расследование. Однако газета Wall Street Journal, ссылаясь на полученные от чрезвычайных служб документы, опубликовала детали трагедии.

По информации медиа, в начале февраля Анжела Чао пригласила подруг на свое ранчо в Техасе отпраздновать Китайский новый год. 11 февраля поздно вечером Чао решила доехать от гостевого дома к своему, чтобы не идти холодной ночью пешком - на машине путь занимал четыре минуты.

Для этого она воспользовалась внедорожником Tesla Model X. Через несколько минут после этого Анжела позвонила своим друзьям и в панике сообщила, что случайно включила задний ход вместо того, чтобы ехать вперед. В результате этого машина переехала через насыпь, опрокинулась и упала в пруд, расположенный на территории ранчо.

В течение следующих нескольких часов ее друзья, управляющий ранчо и его жена, а затем парамедики, пожарные и помощники шерифа носились вокруг и пытались разбить окна, найти аварийный люк или любой другой способ вытащить Чао из машины. В конце концов им это удалось. Однако женщина пробыла слишком долго в воде и медики не смогли реанимировать ее.

Анжела Чао. Фото: Postimees

Эксперты, изучающие все обстоятельства смерти Чао, говорят о том, что у водителя есть около минуты, чтобы выбраться из погружающегося в воду автомобиля. Когда в транспортных средствах было больше ручной механики, водитель мог открыть окно, чтобы выбраться, хотя для этого все равно требовалась ясность ума, часто неуловимая в чрезвычайной ситуации.

В новых автомобилях, таких как Tesla Model X, у водителя может быть несколько секунд, чтобы нажать кнопку и опустить окно, прежде чем уровень воды поднимется слишком высоко. После этого единственный способ спастись - разбить стекло. Однако разрушить многослойное закаленное стекло, которое используют в Tesla, под водой практически невозможно.